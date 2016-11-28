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ФАС озвучит суду свое отношение к тарифам на эвакуацию транспортных средств

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Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Московский городской суд, Москва, Россия
11:29 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Московский городской суд привлек Федеральную антимонопольную службу (ФАС) к участию в слушании иска, оспаривающего новые утвержденные тарифы на эвакуацию транспортных средств, задержанных за парковку в неположенном месте, сообщил РАПСИ один из заявителей, адвокат Марат Аманлиев.

"Сегодня Мосгорсуд по нашему ходатайству привлек ФАС к участию в деле на предмет их отношения к действующим тарифам. Прокурор нашу просьбу поддержал", — сказал Аманлиев.

Как он ранее пояснил РАПСИ, на данный момент в Москве действует Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30 августа 2016 года № 83-ТР "Об установлении экономически обоснованных базовых тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств ниже базового уровня, для лиц, привлеченных к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства". Пункт 1.1. этого приказа устанавливает экономически обоснованный базовый тариф на перемещение государственным казенным учреждением "Администратор московского парковочного пространства" одного транспортного средства, задержанного соответствии со статьей 27.13 КоАП, в размере 7760 руб.

"Согласно методическим указаниям, при определении базовых тарифов необходимо руководствоваться только теми параметрами, свойствами и характеристиками задержанных транспортных средств, которые влияют на экономическую обоснованность формирования тарифов. Между тем, исходя из положений Приказа, невозможно установить какими параметрами транспортных средств — максимально разрешенной массы, габаритов, категории транспортного средства или же лошадиных сил — руководствовался Департамент экономической политики и развития города Москвы при определении экономически обоснованного тарифа", — пояснил Аманлиев.

По мнению заявителей Аманлиева и адвоката Николая Максимова, установленные тарифы рассчитаны в нарушение методических указаний, поскольку привязаны к лошадиным силам, которые никак не могут влиять на экономическую обоснованность тарифа.

"Фактически сложилась ситуация, при которой новый, экономически обоснованный тариф не сформирован, а якобы действующий льготный тариф просто продублирован из Распоряжения Департамента экономической политики развития города Москвы от 9 сентября 2013 года. И если  раньше должностные лица уверяли москвичей в том, что после принятия поправок в КоАП стоимость эвакуации непременно будет снижена, то на практике мы видим, что ничего не изменилось, а даже произошло увеличение стоимости", — заключил Аманлиев.

Ответчиком по делу заявлен Департамент экономической политики и развития города Москвы. Следующее заседание состоится 12 декабря.

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ФАС озвучит суду свое отношение к тарифам на эвакуацию транспортных средств

11:29 28/11/2016 Московский городской суд привлек Федеральную антимонопольную службу (ФАС) к участию в слушании иска, оспаривающего новые утвержденные тарифы на эвакуацию транспортных средств, задержанных за парковку в неположенном месте, сообщил РАПСИ один из заявителей, адвокат Марат Аманлиев.
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