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Дело издателей журнала "Флирт" направлено по подсудности в другой суд

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Теги: Проституция, Тверской суд Москвы, Симоновский суд Москвы, Москва, Россия
12:54 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Тверской суд Москвы вынес постановление о неподсудности рассмотрения уголовного дела в отношении издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева и его супруги Станиславы Казаковой, обвиняемых в организации занятия проституцией, и направил дело в Симоновский суд Москвы, сообщил РАПСИ адвокат Юрий Ельмашев.

"Тверской суд вынес постановление о неподсудности суду рассмотрения уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Такое решение было принято по итогам предварительных слушаний. По словам защитника, теперь дело будет направлено в Симоновский суд Москвы. Кроме того, судом также было вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении Зяблицева на 1 месяц и 9 суток. Мера пресечения в отношении Казаковой оставлена без изменений: она будет находиться под подпиской о невыезде до момента вынесения приговора. 

Ранее Бабушкинский суд Москвы постановил вернуть уголовное дело в отношении издателя журнала Зяблицева и Казаковой в прокуратуру для устранения нарушений.

Расследование по уголовному делу об организации проституции в отношении издателей "Флирта" — Казаковой и Зяблицева было завершено в апреле этого года, после чего материалы были переданы в прокуратуру. Обвиняемым по делу вменяется совершение преступного деяния, предусмотренного статьей 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Инкриминируемое Зяблицеву и Казаковой обвинение отягощается тем, что оно было совершено с использованием служебного положения — обвиняемый занимался организацией издания печатной продукции.

Ранее, в 2015 году, главного редактора скандально известного журнала "Флирт" и еще около 40 человек задержали по подозрению в организации проституции. По данным правоохранительных органов, Казакова и Зяблицев не только рекламировали интим-услуги в журнале "Флирт" и на его электронной версии в сети Интернет, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.

Печатная версия "Флирта" раздавалась прямо на улицах Москвы, журналы также подкладывали под автомобильные дворники, а к распространению зачастую привлекались выходцы из Африки и Средней Азии. При этом некоторые из изданий все же удавалось закрыть. Так, в 2013 году по решению суда был закрыт журнал "Флирт в большом городе" из-за ошибки при регистрации: эротическое издание было зарегистрировано как информационно-рекламное. Параллельно с этим правоохранительные органы проводили проверку журнала на предмет организации занятия проституцией, но тогда соответствующие факты не были выявлены.

По данным прокуратуры, владелец журнала "Флирт"заработал на издании 68 миллионов рублей.

 

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Дело издателей журнала "Флирт" направлено по подсудности в другой суд

12:54 28/11/2016 Тверской суд Москвы вынес постановление о неподсудности рассмотрения уголовного дела в отношении издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева и его супруги Станиславы Казаковой, обвиняемых в организации занятия проституцией, и направил дело в Симоновский суд Москвы, сообщил РАПСИ адвокат Юрий Ельмашев.
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