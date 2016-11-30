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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму

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Теги: Терроризм, Лефортовский суд Москвы, Крым, Москва, Украина, Россия
10:50 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы 5 декабря рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея в рамках дела о подготовке диверсий в Крыму, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. 

"В суд поступили ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Панова и Захтея. Заседание состоится 5 декабря", — сказала пресс-секретарь.

Федеральная служба безопасности в августе сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным источника в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсии на полуострове были задержаны семь человек. Одним из организаторов, по данным ведомства, является Панов, житель Запорожской области, сотрудник ГУР Минобороны Украины. По данным СМИ, второй фигурант был задержан по подозрению в обеспечении работы диверсионной группы. 


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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму

10:50 30/11/2016 Лефортовский суд Москвы 5 декабря рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея в рамках дела о подготовке диверсий в Крыму, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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