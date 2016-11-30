Решение о взыскании 20 тыс руб в пользу основателя Банки.ру признано законным

пресс-служба Мосгорсуда

14:08 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с владелицы интернет-сайта 20 тысяч рублей в пользу основателя информационного портала "Банки.ру" Филиппа Ильина-Адаева за опубликованные в сети Интернет изображения, порочащие честь и достоинство заявителя, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление Зюзинского суда Москвы оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что жалоба была подана стороной ответчика.

Ранее суд частично удовлетворил исковые требования и постановил обязать ответчика в лице Дарины Соловьевой, владелицы сайта mbkcentre.pro, удалить спорные файлы с сайта и оплатить моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей, госпошлину - 1700 рублей и нотариальные расходы - 2500 рублей.

"Я доволен решением суда. Основной целью было добиться удаления фотографий с сайта", - прокомментировал решение суда первой инстанции представитель истца Константин Костенко.

Поводом для обращения Ильина-Адаева в суд стала разрисованная фотография бизнесмена, размещенная на сайте ответчика в 2015 году.

Ильин-Адаев является основателем и основным владельцем информационного портала о банках и банковских услугах "Банки.ру". Проект стартовал в марте 2005 года, а 12 апреля 2005 года ООО "Информационное агентство Банки.ру" было зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Основу информационной деятельности агентства составляют российские и международные новости банковской и макроэкономической тематики.