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Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России гражданина Узбекистана

Теги: Миграционное право, Московский городской суд, Москва, Россия
18:02 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Мосгорсуд признал незаконным решение об административном выдворении из России гражданина Узбекистана Жахонгира Норматова на основании документов, составленных без процедуры проверки его личности, сообщил в среду РАПСИ адвокат Филипп Шишов.

"Апелляционная инстанция отменила постановление Перовского райсуда об  административном выдворении моего подзащитного из России и направила дело на новое рассмотрение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, о своем выдворении и привлечении к административной ответственности как нелегального мигранта Норматов узнал случайно, спустя месяц после вынесения постановления Перовского районного суда Москвы.

"Узнал и удивился, поскольку он ни в каком суде не участвовал, а все миграционные документы (патент, регистрация) у него были в порядке. Ознакомившись с материалами дела, я увидел, что ни полицейские, ни судья должным образом не устанавливали личность привлекаемого лица, представившегося Норматовым, какого-либо удостоверяющего личность документа при оформлении административного материала привлекаемым к административной ответственности лицом вообще представлено не было", - рассказал адвокат.

Как отметил в жалобе Шишов, фотографию Норматова из базы данных мигрантов, которая была приобщена в дело, никто не сравнивал с лицом обвиняемого в суде. Более того, при  оформлении патента в начале 2016 года Норматов проходил дактилоскопическую регистрацию, поэтому личность привлекаемого лица можно было проверить и достоверно установить, настаивает представитель его интересов. Так, по словам Шишова, в имеющейся в материалах дела дактокарте выдворенного лица изображены все пальцы, в то время как у "настоящего" Норматова один отсутствует.

"Таинственному обвиняемому просто поверили на слово, в результате чего был привлечён к ответственности и выдворен из РФ совершенно невиновный Норматов, у которого все документы, разрешения на работу, между прочим, в наличии и в полном комплекте. Налицо - халатность, как со стороны полицейских, так и со стороны судьи суда первой инстанции", - заключил адвокат, представляющий интересы Норматова по просьбе комитета "Гражданское содействие".

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Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России гражданина Узбекистана

18:02 30/11/2016 Мосгорсуд признал незаконным решение об административном выдворении из России гражданина Узбекистана Жахонгира Норматова на основании документов, составленных без процедуры проверки его личности, сообщил в среду РАПСИ адвокат Филипп Шишов.
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