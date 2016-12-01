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Клипмейкер просит суд признать недееспособным москвича, пожаловавшегося на ТВ

Контекст
Теги: Останкино, Останкинский суд Москвы, Москва, Россия
13:36 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Останкинский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление известного в шоу-бизнесе режиссера-клипмейкера Константина Черепкова о признании недееспособным Романа Масленникова, пожаловавшегося ранее на телецентр "Останкино" за "отупление населения" телевизионными программами, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

"Исковое заявление Черепкова о признании гражданина Масленникова недееспособным 30 ноября поступило в Останкинский суд. Решение о принятии или непринятии его в производство еще не принято", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, житель столицы Масленников в середине ноября обратился в суд с исковым заявлением к государственному предприятию телевизионный технический центр (ФГУП ТТЦ) "Останкино" о возмещении морального вреда в размере 987 тысяч рублей, причиненного регулярным просмотром телепередач, и обязании предупреждать зрителей о вреде просмотра телеконтента. Досудебное заседание по делу назначено на 5 декабря 2016 года.

Масленников также известен по процессу в Хамовническом суде Москвы, связанному с исковым заявление к компании "Яндекс", которая, по его мнению, демонстрирует новости, вызывающие у него повышенный стресс и облысение.

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Клипмейкер просит суд признать недееспособным москвича, пожаловавшегося на ТВ

13:36 01/12/2016 Останкинский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление известного в шоу-бизнесе режиссера-клипмейкера Константина Черепкова о признании недееспособным Романа Масленникова, пожаловавшегося ранее на телецентр "Останкино" за "отупление населения" телевизионными программами, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Кристина Батырова.
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