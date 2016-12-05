Москвич судится с McDonald's из-за рыбной кости

РАПСИ

14:29 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Тверской суд Москвы зарегистрировал исковое заявление жителя столицы к McDonald's о компенсации морального вреда после полученной травмы из-за съеденного им рыбного ролла, кость в котором пронзила ему щеку, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило исковое заявление Кирилла Тропицына к ЗАО "Москва-Макдональдс" о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, из искового заявления следует, что 1 декабря Тропицын заехал в ресторан быстрого питания и заказал новинку — ролл "Селедка под шубой". Однако, откусив кусочек, он почувствовал резкую боль в правой щеке, причиной которой стала рыбная кость.