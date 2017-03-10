Мосгорсуд продлил меры пресечения фигурантам дела о растрате в "Роснанотехе"

18:39 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд продлил меры пресечения в отношении экс-главы госкорпорации "Роснанотех" (в настоящее время - "Роснано") Леонида Меламеда и бывшего финдиректора предприятия Святослава Понурова, обвиняемых в присвоении и растрате в особо крупном размере, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Срок домашнего ареста Меламеда продлен до 11 марта, Понуров также будет содержаться под стражей до указанной даты. На данный момент проведение следственных действий завершено, обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.

Меламед с 7 сентября 2007 года по 22 сентября 2008 года занимал должность генерального директора и был членом совета директоров Государственной компании "Российская корпорация нанотехнологий" ("Роснано"). По версии следствия, в 2007–2009 годах обвиняемый, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал заключение корпорацией Роснано с этой фирмой договора об оказании консультационных услуг, под видом которых заместитель директора Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Понуров по решению Меламеда в течение полугода незаконно перечислили более 220 миллионов рублей. По имеющимся данным, уголовное дело по факту присвоения и растраты было возбуждено после проверки финансовых показателей «Роснано» Счетной палатой.