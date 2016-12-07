Суд не обязал ФСБ разъяснить экс-сотруднику СК причины его командировки в Цхинвал

РАПСИ

12:33 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего сотрудника Следственного комитета (СК) РФ Игоря Степанова и обязать Федеральную службу безопасности разъяснить причины его командировки в Цхинвал в период войны с Грузией 2008 года, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Суд постановил оставить иск Степанова без удовлетворения", - огласила решение судья.

Сам заявитель рассказал в суде о том, что ни раз обращался в СКР и Министерство обороны с просьбой получить приказ, в соответствии с которым группа сотрудников следственных органов в августе 2008 года была переправлена в Беслан, а затем в Цхинвал, на территорию Южной Осетии, где в тот момент велись военные действия с силами Грузии. Не получив удовлетворительного ответа на запросы, Степанов обратился в ФСБ. "Поэтому я обратился в ФСБ, которой подчиняется погранслужба и которая несомненно регистрирует перемещение больших групп сотрудников Следственного комитета с БТРами и на военных автомобилях. Не получив ответа, я вынужден был обратился в суд", - сказал Степанов.

Однако представитель ФСБ обращал внимание суда на то, что в компетенцию службы не входит решение данного вопроса, в соответствии с чем запрос Степанова перенаправлялся в СК РФ. Однако истец отметил, что уведомления о перенаправлении заявлений так и не получил.

Степанов сам представлял свои интересы в суде.

Как стало известно в ходе судебного заседания, бывший руководитель отдела международно-правового сотрудничества центрального аппарата СК Степанов обратился в суд с исковым заявлением к ФСБ с требованием разъяснить причины его командировки в Южную Осетию в период войны с Грузией 2008 года.