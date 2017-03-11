Суд арестовал 12 предполагаемых участников террористической организации

РАПСИ

19:46 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Мещанский суд Москвы санкционировал арест 12 предполагаемых участников террористической организации, задержанных во время масштабной спецоперации в Москве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Всем 12 обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 января 2017 года", - сказала собеседница агентства. По ее словам, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ.

Как сообщают СМИ, в среду стало известно о задержании 20 человек, участников террористической организации.

