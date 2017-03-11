Мособлсуд отказался заключить под стражу щелковского бизнесмена

РИА Новости, Руслан Кривобок

15:35 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мособлсуд отклонил апелляционное представление прокуратуры и апелляционную жалобу потерпевшего на отказ судьи заключить под стражу президента строительно-инвестиционной компании ООО "Гранд", учредителя ООО "Форт", владельца торгового-развлекательного центра "Спутник" Григоря Агекяна, занимающегося возведением жилых объектов на территории Щелковского района Московской области, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

По решению Мособлсуда, материалы дела будут отправлены на новое рассмотрение в Щелковский городской суд Московской области.

Агекян является фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пунктом "а" части 1 статьи 213 (хулиганство с применением оружия).

В своем апелляционном представлении прокурор указал, что считает решение суда первой инстанции об отказе заключить Агекяна под стражу незаконным и необоснованным. По его мнению, есть все основания полагать, что фигурант дела может скрыться от следствия и препятствовать расследованию дела.

"Я частично согласен с представлением прокуратуры в той части, что постановление суда первой инстанции необходимо отменить. Однако в связи с состоянием здоровья Агекяна, полагаю, что в отношении него необходимо избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Данная мера пресечения необходима в связи с тем, что преступление имело характер, направленный против общественности, было совершено с использованием оружия. Также считаю, что в Щелковском районе у Агекяна имеются обширные связи, в связи с чем он может скрыться или воспрепятствовать производству по делу", — сказал представитель прокуратуры. Он также подчеркнул, что в случае если Мособлсуд не сможет сам избрать меру пресечения в отношении подозреваемого, то материалы дела следует направить на новое рассмотрение в Щелковский суд.

В заседании в качестве свидетеля также выступил врач, лечащий Агекяна на протяжении 16 лет, который подтвердил, что тот страдает сахарным диабетом второго типа и является инсулинозависимым.

"Больной не может жить без наличия инсулина из вне. Он получает инъекции инсулина четыре раза в день", — сказал свидетель. По его словам, если пациент не будет питаться дробно и часто, у него может возникнуть недостаток сахара, что может привести к коме или летальному исходу.

В свою очередь представитель потерпевшего заявил отвод председательствующему судье, мотивировав свою просьбу тем, что суд проявляет заинтересованность исходом дела, поскольку необоснованно удовлетворяет все заявленные ходатайства защиты (в их числе ходатайства о допросе врача Агекяна о приобщении публикации из СМИ, характеризующих подозреваемого). Другие участники процесса ходатайство об отводе не поддержали, суд его отклонил.

"Сейчас судья, проявив слабость, покажет, что Агекян является хозяином города, может стрелять, может повлиять на прокурора, на судью и на свидетелей. Поэтому я прошу Вас проявить судейскую волю и показать, что закон для всех один", — выступил адвокат потерпевшего в прениях.

Адвокаты Агекяна в прениях просили суд отказать в удовлетворении представления прокуратуры, обращая внимания суда на двойную позицию ведомства, которая сначала поддерживала защиту, затем же изменила мнение и обратилась в суд с требованием заключить подозреваемого под стражу.

"На сегодняшний день у следствия нет вообще никаких доказательств того, что в отношении Агекяна должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Суд первой инстанции применил все нормы закона, когда выносил свое постановление. Наличие оружия и иностранной машины — вот единственная аргументация адвоката потерпевшего, которая должна суд убедить в общественной опасности моего подзащитного. Так давайте посадим всех, кто имеет оружие и иномарки. Разве оружие не приобретается специально для целей обороны? Кто опроверг факты, а не фантазию, что драка была спровоцирована и начата самим лицом, назвавшим себя потерпевшим", — сказала адвокат Наталья Весельницкая, представляющая интересы подозреваемого.

Сам подозреваемый поддержал мнение защиты. "Я живу уже в этом городе 30 лет, и не было никого, кто бы сказал, что Агекян тут каждый день стреляет... Полицейские бездействовали, когда человека душили, он хрипел, и я был вынужден выстрелить вверх, в козырек торгового центра, чтобы драка прекратилась", — сказал он.

Официальная версия событий

По данным следствия, 15 ноября этого года сотрудников отдела муниципального контроля администрации города Фрязино совместно с первым заместителем главы Фрязино Сайпудином Цакаевым, который в настоящее время признан потерпевшим по делу, неопознанные лица совместно с Агекяном с "применение грубой физической силы" отогнали от рекламных конструкций, установленных около торгового центра "Спутник".

"Агекян высказывал угрозы расправы и убийства, а его охранники начали драку с работниками муниципалитета", — говорится в заявлении главы Фрязино на имя руководителя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина. По этой версии, "Агекян выхватил из-под одежды боевой пистолет и выстрелил, затем дважды попытался ударить замглавы администрации".

Что случилось на самом деле

Во Фрязино разгорелся конфликт между местным бизнесом и городской властью, апогеем которого стало столкновение представителей сторон в середине ноября этого года. Формальной причиной столкновения стало решение главы города Фрязино Игоря Сергеева о демонтаже рекламных конструкций, которые, как он посчитал, были незаконно установлены у ТРЦ "Спутник", принадлежащего Агекяну.

Видеозаписи с камер наблюдения, по словам адвоката подозреваемого Игоря Бушманова, демонстрируют картину, противоположную версии следствия. Так, на видео показано, как сотрудники отдела эксплуатации ООО "Гранд" начинают демонтировать рекламу, тем временем к ним подходят мужчины в спортивных костюмах и наносят несколько ударов. После чего подъезжает сам Агекян, общается с чиновником и садится в свой автомобиль. В этот момент уже фигурирующие в кадре люди в спортивных костюмах, к которым присоединяется господин Цакаев, нападают на охрану предпринимателя. Агекян достает пистолет, стреляет в воздух, снова прячет оружие в карман. И только после этого появляются полицейские, которые, по версии защиты, все это время находились рядом.

По словам адвоката обвиняемого Игоря Бушманова, в ходе драки администратор торгового центра был сбит с ног, а его подзащитному нанесен удар в лицо. Среди нападавших были Цакаев и еще несколько лиц. Выстрел в воздух Агекян произвел из официально зарегистрированного наградного пистолета.

После потасовки Агекян был доставлен в отдел полиции, а Цакаев и остальные нападавшие на охрану бизнесмена с места происшествия скрылись.

Как возбуждали дело

По версии защиты, 16 ноября этого года отделом дознания МУ МВД России "Щелковское" в отношении Агекяна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Однако на следующий день первым заместителем прокурора города Щелково это постановление было отменено в связи с невыяснением всех обстоятельств обоюдного конфликта.

Тем не менее, 28 ноября, хотя никаких следственных мероприятий по выяснению причин конфликта, по словам адвоката, проведено не было, Агекян, добровольно явившийся на допрос, был задержан. Оказалось, что двумя днями ранее было вновь возбуждено уголовное дело по этим же событиям.

На этом странные внутренние противоречия не закончились. Щелковский горсуд 30 ноября освободил Агекяна из-под стражи. Однако 1 декабря все тот же первый зам горпрокурора подал апелляционное представление с требованиями о заключении Агекяна под стражу. Любопытен тот факт, что сведения об этом еще до подачи представления были опубликованы на сайте прокуратуры Московской области.



Вершина айсберга

Произошедший инцидент, по словам адвокатов, является лишь "вершиной айсберга". Истинная причина конфликта, как утверждают местные эксперты, заключается в успешной деятельности фирм, принадлежащих предпринимателю.

Как сообщалось ранее, начало открытому противостоянию верхушек власти и бизнеса во Фрязино было положено в феврале 2016 года, когда ООО "Форт" выиграло аукцион по развитию застроенной территории девятого квартала города Фрязино, заплатив в местный бюджет более 20 миллионов рублей.

По словам Бушманова, с марта 2016 года со стороны главы города и его первого заместителя в адрес Агекяна стали выдвигаться требования о передаче в их пользу долей "Форта". Кроме того, речь шла о перечислении на конкретные расчетные счета денежных средств в размере 10% от суммы возмещения Администрацией города Фрязино крупной задолженности перед компаниями Агекяна за проведение работ по реконструкции школы № 2.

Как говорит сам Агекян и его адвокат, все эти неоднократные требования сопровождались шантажом и угрозами. По словам сотрудников его фирм, они наблюдали, как за автомобилем Агекяна устраивали слежку.

Однако даже после отказа от доли в фирме, стоимостью, по оценкам экспертов, около 22,5 миллиона рублей, в адрес Агекяна и его семьи стали поступать новые угрозы.

В настоящее время органами дознания в отношении Агекяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.