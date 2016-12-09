Суд 9 декабря рассмотрит вопрос об аресте задержанных после обыска в ГУЭБиПК МВД

16:39 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Пресненский районный суд Москвы в субботу, 10 декабря, рассмотрит ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в отношении четверых человек, задержанных накануне после обыска в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастсия Пылина.

«Материалы поступят в суд завтра», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщил адвокат бывшего директора группы «Земляне» Сергея Черенкова, которого следствие планирует признать потерпевшим, оперативники задержали сотрудников ГУЭБиПК Александра Соболя и Сергея Абрамова.