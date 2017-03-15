Владелец Hummer арестован на 14 суток за езду по газону МГУ

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12:14 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Никулинский районный суд Москвы назначил административный арест сроком на 14 суток в отношении владельца Hummer Алексея Смагина за езду по газонам возле здания МГУ, сообщили РАПСИ в понедельник в пресс-службе суда.

«Владельцу Hummer Смагину Алексею Николаевичу назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток, срок ареста исчисляется с момента его задержания, то есть с 11 декабря», — уточнила собеседница агентства.

О выходке Смагина стало известно после того, как в Интернете появилась видеозапись, где Hummer вишневого цвета ездит по газонам рядом со зданием МГУ. Полиция в связи с произошедшим провела проверку.