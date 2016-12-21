Рейтинг@Mail.ru
 
21/12/2016 16:41
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Мотолюбитель осужден на 4 месяца за попытку перепродать "шпионский брелок"

Теги: Басманный суд Москвы, Москва, Россия
14:22 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Басманный суд Москвы признал мотоциклиста Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначил ему на наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам собеседницы агентства, обвинительный приговор в отношении Соколова был вынесен сегодня федеральным судьей Еленой Ленской.

Ранее в прессе сообщалось, что житель столицы приобрел на одном из сайтов произведенный в Китае брелок со встроенной камерой с намерением использовать устройство в качестве портативного видеорегистратора при езде на мотоцикле. Недовольный качеством видео Соколов решил продать брелок, для чего разместил объявление на "Авито". На встречу с продавцом пришли сотрудники правоохранительных органов, оформившие "сделку" как контрольную закупку незаконно сбываемого шпионского оборудования.

Мотолюбителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". До вынесения приговора Соколов четыре месяца находился в СИЗО.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Мотолюбитель осужден на 4 месяца за попытку перепродать "шпионский брелок"

14:22 21/12/2016 Басманный суд Москвы признал мотоциклиста Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначил ему на наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ФПА обратилась к главе МВД по вопросу задолженности перед адвокатами

15:57 21/12/2016 Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко направил Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву письмо, в котором описывается проблема с многомиллионной задолженностью перед адвокатами, привлекаемыми к участию в уголовных делах по назначению органов дознания и предварительного следствия. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе ФПА.

Зарегистрировано заявление предпринимателя о банкротстве УВЗ

15:11 21/12/2016 Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление индивидуального предпринимателя (ИП) о признании банкротом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), сообщили РАПСИ в суде.

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект об электронном больничном

15:20 21/12/2016 Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера