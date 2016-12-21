Мотолюбитель осужден на 4 месяца за попытку перепродать "шпионский брелок"

Олег Сивожелезов, РАПСИ

14:22 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Басманный суд Москвы признал мотоциклиста Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначил ему на наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам собеседницы агентства, обвинительный приговор в отношении Соколова был вынесен сегодня федеральным судьей Еленой Ленской.

Ранее в прессе сообщалось, что житель столицы приобрел на одном из сайтов произведенный в Китае брелок со встроенной камерой с намерением использовать устройство в качестве портативного видеорегистратора при езде на мотоцикле. Недовольный качеством видео Соколов решил продать брелок, для чего разместил объявление на "Авито". На встречу с продавцом пришли сотрудники правоохранительных органов, оформившие "сделку" как контрольную закупку незаконно сбываемого шпионского оборудования.

Мотолюбителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". До вынесения приговора Соколов четыре месяца находился в СИЗО.