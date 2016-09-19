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Арбитражная практика

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Суд оставил без рассмотрения заявления фирм о долге Исмаилова на 34 млрд руб

Сюжет: Банкротство Тельмана Исмаилова
Контекст
Теги: Банкротство, Взыскание задолженности, Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
13:04 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области оставил без рассмотрения заявления нескольких компаний о включении в реестр кредиторов задолженность бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова перед ними на сумму свыше 34,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Так, суд оставил без рассмотрение требование компании Pevrelok Investments Limited о включении в реестр кредиторов Исмаилова задолженности в размере 26,6 миллиарда рублей, требование компании Coretix Limited на сумму 5,9 миллиарда рублей, требование ООО "Руслайн 2000" на 1,7 миллиарда рублей, требование ООО "Время-Сервис" на 56,3 миллиона рублей и требование Межрайонной ИФНС N22 по Московской области на 212,7 тысячи рублей.

Все заявления суд оставил без рассмотрения, так как на момент рассмотрения требований отсутствует публикация о введении в отношении Исмаилова процедуры банкротства - реструктуризация долгов гражданина. Эти сведения подлежат обязательному опубликованию в порядке и сроки, установленные законом о банкротстве.

Для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения, указал суд.

Вместе с тем, в определении отмечается, что оставление заявлений без рассмотрения не лишает компании права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления их без рассмотрения.

Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка (прежнее название Банк Москвы) ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Также суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.

Финансовым управляющим Исмаилова суд назначил Алексея Грудцина. На 15 декабря суд назначил рассмотрение дела о банкротстве Исмаилова по существу.

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Суд оставил без рассмотрения заявления фирм о долге Исмаилова на 34 млрд руб

13:04 19/09/2016 Арбитражный суд Московской области оставил без рассмотрения заявления нескольких компаний о включении в реестр кредиторов задолженность бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова перед ними на сумму свыше 34,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
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