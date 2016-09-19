Суд подтвердил выводы ФАС о цене на лекарственный препарат

18:55 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласовать предельную отпускную цену лекарственного препарата «Сульпирид», заявленную ООО «Свич», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС отмечает, что с 1 октября 2015 года вступила в силу норма, обязывающая всех производителей воспроизведенных лекарственных препаратов заявлять цену, рассчитанную с учетом понижающего коэффициента от цен референтных лекарственных препаратов.

«Причиной для отказа ФАС России послужило неприменение заявителем понижающего коэффициента от цены на референтный (оригинальный) лекарственный препарат. Решение ФАС России стало основанием для отказа Минздрава России в государственной регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата «Сульпирид»», - говорится в сообщении.

В соответствии с заключением экспертного учреждения Минздрава России, отмечает ФАС, препарат «Сульпирид» (МНН1 «Сульпирид») в лекарственной форме «раствор для приема внутрь» является воспроизведенным по отношению к референтному лекарственному препарату «Эглонил» в лекарственной форме «таблетки». При проведении экономического анализа и принятии решения ФАС России руководствовалась действующими правилами и представленными Минздравом России данными экспертного учреждения, подчеркивает ведомство.

«Заявитель не согласился с доводами органов власти и обратился в суд. Арбитражный суд Москвы признал законными принятые ФАС России и Минздравом России решения и отказал заявителю в удовлетворении требований в полном объеме», - заключает ФАС.