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Арбитражная практика

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Суд по заявлению ЦБ признал банкротом подмосковный "ЕвроситиБанк"

Контекст
Теги: Банковское право, Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
16:32 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области признал по заявлению Центробанка (ЦБ) РФ несостоятельным (банкротом) ПАО КБ «ЕвроситиБанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ, отмечается в сообщении агентства.

Ранее ЦБ сообщил, что стоимость имущества (активов) «ЕвроситиБанка» составляет 3,2 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,4 миллиарда рублей.

АСВ 21 июля сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ЕвроситиБанка, размер которого составит около 4,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства. За страховым возмещением могут обратиться около 13,9 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 21 июля 2016 года по 23 июля 2017 года через Сбербанк России, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 24 июля 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центробанк России приказом от 7 июля отозвал лицензию у КБ «ЕвроситиБанк».

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Суд по заявлению ЦБ признал банкротом подмосковный "ЕвроситиБанк"

16:32 20/09/2016 Арбитражный суд Московской области признал по заявлению ЦБ РФ несостоятельным (банкротом) ПАО КБ «ЕвроситиБанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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