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Арбитражная практика

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Суд прекратил производство по искам "БайкалБанка" к ЦБ РФ

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Республики Бурятия, Бурятия, Россия
13:34 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Республики Бурятия прекратил производство по трем искам ПАО «БайкалБанк» к Центробанку (ЦБ) России, говорится в материалах суда.

Производство по делам прекращено в связи с отказом временной администрации по управлению «БайкалБанком» от исков. Банк 8 и 15 августа направил в арбитражный суд три заявления о незаконности предписаний ЦБ РФ.

В одном из заявлений «БайкалБанк» просил отменить предписание регулятора в части введения с 5 августа сроком на шесть месяцев ограничений объемом в 10 тысяч рублей в месяц на осуществление ряда банковских операций. Тогда было введено ограничение на выдачу банковских гарантий, проведение операций по купле и продаже иностранной валюты, осуществление расчетов через платежную систему Банка России путем обмена электронными документами, а также на ряд других банковских операций.

В другом заявлении банк просил арбитраж признать недействительным предписание ЦБ РФ от 12 августа. Регулятор ограничил заявителю открытие банковских счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, за исключением акционеров банка, владеющих не менее одного процента акций. Также были введены ограничения на привлечение денежных средств физлиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, за исключением акционеров банка, владеющих не менее одного процента акций, во вклады (до востребования и на определенный срок).

В третьем заявлении банк оспаривал предписание регулятора от 1 августа.

«БайкалБанк» занимает 238-ое место по активам.

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Суд прекратил производство по искам "БайкалБанка" к ЦБ РФ

13:34 21/09/2016 Арбитражный суд Республики Бурятия прекратил производство по трем искам ПАО «БайкалБанк» к Центробанку (ЦБ) России, говорится в материалах суда.
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