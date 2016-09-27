Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/09/2016 12:52
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Прекращено дело о банкротстве продюсера, уехавшего воевать на Донбасс

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Свердловской области, Свердловская область, Россия
09:45 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего руководителя концертного агентства Bomond Романа Абражеева, который вступил в ряды армии Новороссии и уехал воевать на Донбасс, говорится в материалах суда.

Причина прекращения производства не указана.

Ранее Борис Денисов (заявитель по делу о банкротстве), которому Абражеев задолжал около 464 миллионов рублей, направил в суд ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием у должника имущества. Финансовый управляющий должника Иннокентий Рущицкий поддержал ходатайство о прекращении производства по делу.

Суд 31 марта по заявлению Денисова ввел процедуру реструктуризации долгов Абражеева. Требования Денисова в размере 280,2 миллиона рублей основного долга и 183,6 миллиона рублей процентов за пользование займом признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Арбитраж 2 марта 2015 года прекратил производство по иску Денисова о взыскании 446,1 миллиона рублей с Абражеева. Производство по делу было прекращено в связи с тем, что заявитель направил в суд ходатайство об отказе от требований.

Абражеев в начале 2014 года сообщил о временном перерыве в работе агентства Bomond. Причиной стали серьезные финансовые потери, которые компания понесла из-за отмены концерта Элтона Джона в Екатеринбурге.

В заявлении, размещенном в феврале 2015 года на сайте агентства, Абражеев заметил, что «весь 2014 год я отчаянно пытался спасти свою работу и сохранить рядом дорогих людей». «Я встал в ряды Армии Новороссии и уехал добровольцем в Донбасс. Я не знаю, когда смогу вернуться», - сообщил он.

Ранее в суды к Абражееву и Bomond обратились несколько организаций. В частности, иски направили компания «Екатеринбургская городская реклама», Российское авторское общество (РАО) и киноконцертный театр «Космос».

Арбитраж Свердловской области прекратил производство по одному из таких исков, указав, что ИП Абражеев прекратил существование в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прекращено дело о банкротстве продюсера, уехавшего воевать на Донбасс

09:45 27/09/2016 Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего руководителя концертного агентства Bomond Романа Абражеева, который вступил в ряды армии Новороссии и уехал воевать на Донбасс, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд рассмотрит дело о банкротстве владельца горнолыжного курорта "Горки Город"

11:39 27/09/2016 Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 18 октября заявление ООО «Транспорт и строительство коммуникаций» о признании несостоятельным (банкротом) непубличного акционерного общества (НАО) «Красная поляна», которое владеет горнолыжным курортом «Горки Город» в Сочи, говорится в определении суда.

ВС РФ не пересмотрит взыскание с иностранных страховщиков $16 млн за SSJ-100

10:31 27/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ отказал в заявлении о пересмотре решения суда, который по иску ОАО «Капитал страхование» взыскал с двадцати иностранных страховых компаний перестраховочное возмещение в размере более 16 миллионов долларов за самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), разбившийся в Индонезии в мае 2012 года, сообщили РАПСИ в суде.

Экс-председатель правления МАСТ-банка арестован по делу о крупном хищении

09:39 27/09/2016 Экс-председатель правления МАСТ-банка Александр Чеметов и бывшая сотрудница Наталья Желобаева, возглавляющая сейчас кредитное управление банка «Арсенал», арестованы по подозрению в хищении нескольких миллиардов рублей.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера