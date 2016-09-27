Прекращено дело о банкротстве продюсера, уехавшего воевать на Донбасс

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09:45 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего руководителя концертного агентства Bomond Романа Абражеева, который вступил в ряды армии Новороссии и уехал воевать на Донбасс, говорится в материалах суда.

Причина прекращения производства не указана.

Ранее Борис Денисов (заявитель по делу о банкротстве), которому Абражеев задолжал около 464 миллионов рублей, направил в суд ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием у должника имущества. Финансовый управляющий должника Иннокентий Рущицкий поддержал ходатайство о прекращении производства по делу.

Суд 31 марта по заявлению Денисова ввел процедуру реструктуризации долгов Абражеева. Требования Денисова в размере 280,2 миллиона рублей основного долга и 183,6 миллиона рублей процентов за пользование займом признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Арбитраж 2 марта 2015 года прекратил производство по иску Денисова о взыскании 446,1 миллиона рублей с Абражеева. Производство по делу было прекращено в связи с тем, что заявитель направил в суд ходатайство об отказе от требований.

Абражеев в начале 2014 года сообщил о временном перерыве в работе агентства Bomond. Причиной стали серьезные финансовые потери, которые компания понесла из-за отмены концерта Элтона Джона в Екатеринбурге.

В заявлении, размещенном в феврале 2015 года на сайте агентства, Абражеев заметил, что «весь 2014 год я отчаянно пытался спасти свою работу и сохранить рядом дорогих людей». «Я встал в ряды Армии Новороссии и уехал добровольцем в Донбасс. Я не знаю, когда смогу вернуться», - сообщил он.

Ранее в суды к Абражееву и Bomond обратились несколько организаций. В частности, иски направили компания «Екатеринбургская городская реклама», Российское авторское общество (РАО) и киноконцертный театр «Космос».

Арбитраж Свердловской области прекратил производство по одному из таких исков, указав, что ИП Абражеев прекратил существование в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.