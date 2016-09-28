Ощадбанк отстоял свое право на знак "Сбербанк" в Украине - юрфирма

12:42 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в жалобе ПАО «Сбербанк» на отказ в иске к ПАО «Ощадбанк» о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на товарный знак «Сбербанк», говорится в сообщении Патентно-юридического агентства «Дубинский и Ошарова».

Апелляционная жалоба была подана на решение Хозяйственного суда Киева, который ранее отказал в удовлетворении заявления Сбербанка к Ощадбанку и Государственной службе интеллектуальной собственности Украины, сообщило юрагентство, представляющее в суде интересы Ощадбанка.

Сбербанк 27 мая подал иск о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на знак «Сбербанк» для всех услуг 36-го класса (страхование, финансовая деятельность) Международной классификации товаров и услуг. По информации юрагентства, удалось собрать надлежащие доказательства подтверждающие использование торговой марки в рекламе, в деловой документации, в Интернете, а также во время предложения к оказанию услуг.

В декабре 2015 года Ощадбанк обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк. Ощадбанк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и «Oschadbank».

Сбербанк России тогда сообщил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны.

Ощадбанк, созданный на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине, является одним из крупнейших банков страны по размерам активов, капитала и депозитов физических лиц.