Россельхознадзор отменит с 1 октября ограничения на ввоз продукции из Египта

14:39 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Россельхознадзор с 1 октября отменит ранее введенные ограничения на ввоз из Египта в РФ продукции высокого фитосанитарного риска, говорится в сообщении ведомства.

Служба подчеркивает, что решение принято по результатам проведенных переговоров между представителями Россельхознадзора и правительства Египта.

Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет дает гарантии по недопущению нарушений российских фитосанитарных требований при поставках продукции растительного происхождения, отмечает Россельхознадзор.

Ведомство вводило временные ограничения на ввоз из Египта продукции с 22 сентября. По данным службы, Россельхознадзор неоднократно информировал египетскую сторону о систематических нарушениях Египтом международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Россию. Однако нарушения российских фитосанитарных требований при поставках растительной продукции из Египта в Россию продолжались.

Ранее Россельхознадзор в преддверии массовых поставок цитрусовых выражал обеспокоенность выявлением систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта.