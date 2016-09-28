Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
28/09/2016 15:05
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Россельхознадзор отменит с 1 октября ограничения на ввоз продукции из Египта

Контекст
Теги: Россельхознадзор, Египет, Россия
14:39 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Россельхознадзор с 1 октября отменит ранее введенные ограничения на ввоз из Египта в РФ продукции высокого фитосанитарного риска, говорится в сообщении ведомства.

Служба подчеркивает, что решение принято по результатам проведенных переговоров между представителями Россельхознадзора и правительства Египта.

Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет дает гарантии по недопущению нарушений российских фитосанитарных требований при поставках продукции растительного происхождения, отмечает Россельхознадзор.

Ведомство вводило временные ограничения на ввоз из Египта продукции с 22 сентября. По данным службы, Россельхознадзор неоднократно информировал египетскую сторону о систематических нарушениях Египтом международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Россию. Однако нарушения российских фитосанитарных требований при поставках растительной продукции из Египта в Россию продолжались.

Ранее Россельхознадзор в преддверии массовых поставок цитрусовых выражал обеспокоенность выявлением систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Россельхознадзор отменит с 1 октября ограничения на ввоз продукции из Египта

14:39 28/09/2016 Россельхознадзор с 1 октября отменит ранее введенные ограничения на ввоз из Египта в РФ продукции высокого фитосанитарного риска, говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Дело основателя "Смотра.ру" Китуашвили о клевете на полицейских дошло до суда

14:52 28/09/2016 Уголовного дело в отношении основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили о клевете на полицейских с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщила РАПСИ старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова.

Россельхознадзор отменит с 1 октября ограничения на ввоз продукции из Египта

14:39 28/09/2016 Россельхознадзор с 1 октября отменит ранее введенные ограничения на ввоз из Египта в РФ продукции высокого фитосанитарного риска, говорится в сообщении ведомства.

Журналист, взявший на выборах бюллетени для "карусели", отрицает свою вину

13:56 28/09/2016 Журналист издания "Фонтанка" Денис Коротков, привлеченный к административной ответственности за незаконное получение в день выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирательных бюллетеней с целью проголосовать за другого человека, отрицает вину в содеянном, об этом он заявил в ходе заседания по рассмотрению административных материалов на мировом судебном участке № 71.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера