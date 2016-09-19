Россельхознадзор временно ограничил ввоз продукции из Египта

12:26 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Россельхознадзор с 22 сентября 2016 года вводит временные ограничения на ввоз в РФ продукции высокого фитосанитарного риска из Египта, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, Россельхознадзор неоднократно информировал египетскую сторону о систематических нарушениях Египтом международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Россию. Однако нарушения российских фитосанитарных требований при поставках растительной продукции из Египта в Россию продолжаются, подчеркивает ведомство.

"В 2016 году по настоящее время было выявлено 47 случаев поставок Египтом в Россию зараженной растительной продукции карантинными для России объектами. Среди выявляемых в египетской растительной продукции карантинных объектов — средиземноморская плодовая муха, картофельная моль, калифорнийский трипс. Все это свидетельствует о неэффективной системе фитосанитарного контроля, осуществляемой в Египте в отношении растительной продукции, поставляемой на территорию России", — отмечается в сообщении.

Ранее Россельхознадзор в преддверии массовых поставок цитрусовых выражал обеспокоенность выявлением систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта.