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29/09/2016 09:11
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Арбитражная практика

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Индивидуальный предприниматель подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"

Сюжет: Арбитражные суды ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Свердловской области, Уралвагонзавод, Свердловская область, Россия
09:03 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Индивидуальный предприниматель Анатолий Нестеров подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления не определена.

Также в сентябре Семнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу Альфа-банка на определение об оставлении без рассмотрения его заявления о банкротстве УВЗ..

Арбитражный суд Свердловской области 12 сентября оставил без рассмотрения заявление банка, удовлетворив ходатайство завода.

Требование банка было подано в связи с наличием у УВЗ 7,8 миллиарда рублей основного долга, 377,5 миллиона рублей процентов за пользование кредитом, 99,1 миллиона рублей пени за несвоевременное погашение процентов и 1,01 миллиарда рублей пени за несвоевременное погашение основного долга.

УВЗ просил оставить заявление банка без рассмотрения, так как в арбитражном суде Челябинской области рассматриваются иски о взыскании задолженности по кредитным договорам, производство по которым не приостановлено вследствие подачи заявления о признании должника банкротом.

Суд, оставляя без рассмотрения заявление банка, указал, что наличие задолженности по кредитным соглашениям, послужило основанием для обращения в суд с заявлением о признании УВЗ банкротом. В результате рассмотрения обоснованности такого заявления кредитора суд, в том числе, указывает размер задолженности, подлежащей включению в реестр требований кредиторов. Однако при наличии неприостановленного искового производства заявление о банкротстве подлежит оставлению без рассмотрения. Так, в данном случае, дела о взыскании задолженности по кредитам не были приостановлены в связи с возбуждение дела о банкротстве в отношении АО "НПК "Уралвагонзавод", говорится в определении суда.

В производстве суда находится еще одно заявление от ООО "Центробежные компрессорные Машины" о банкротстве УВЗ. Рассмотрение его суд назначил на 5 октября.

УВЗ, который возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе, входит в ТОП-100 крупнейших военно-промышленных корпораций мира. Корпорация заняла 61-е место в рейтинге мировых производителей вооружений по версии Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

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Индивидуальный предприниматель подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"

09:03 29/09/2016 Индивидуальный предприниматель Анатолий Нестеров подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), говорится в материалах суда.
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