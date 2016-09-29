Арбитраж Москвы зарегистрировал иск о несостоятельности банка из топ-100

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10:12 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центробанка (ЦБ) России о признании несостоятельным (банкротом) АКБ "Финансово-промышленный банк" (Финпромбанк), который по величине активов занимал 94-ое место в банковской системе России, говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Регулятор 19 сентября отозвал у банка лицензию. Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Финпромбанк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами, сообщил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов.