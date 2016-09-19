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ЦБ лишил лицензии "РосинтерБанк", "Финпромбанк" и "РКБ"

Контекст
Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Россия
10:14 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России лишил лицензии на осуществление банковских операций три кредитные организации - "РосинтерБанк", "Финпромбанк", а также банк "РКБ", говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны с 19 сентября в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"РосинтерБанк" (Москва) при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. "Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)", - отмечается в сообщении.

В свою очередь "Финпромбанк" (Москва) несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами из-за неудовлетворительного качества активов. А банк "РКБ" (Ульяновская область) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября "РосинтерБанк" занимал 68 место в банковской системе РФ, "Финпромбанк" - 94 место, а банк "РКБ" - 404 место.

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ЦБ лишил лицензии "РосинтерБанк", "Финпромбанк" и "РКБ"

10:14 19/09/2016 Центробанк (ЦБ) России лишил лицензии на осуществление банковских операций три кредитные организации - "РосинтерБанк", "Финпромбанк", а также банк "РКБ", говорится в сообщении регулятора.
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