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Арбитражная практика

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ЦБ РФ подал в суд заявление о банкротстве московского РосинтерБанка

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
10:48 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) АО КБ «РосинтерБанк», говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Временные администрации по управлению КБ «РосинтерБанк», назначенные приказами Банка России от 15 сентября и 19 сентября, столкнулись с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы банка, сообщил в сентябре регулятор.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками РосинтерБанка противоправных действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее регулятор лишил эту кредитную организацию лицензии на осуществление банковских операций.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации регулятора, РосинтерБанк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала), отметил ЦБ РФ.

По величине активов на 1 сентября РосинтерБанк занимал 68-ое место в банковской системе РФ.

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ЦБ РФ подал в суд заявление о банкротстве московского РосинтерБанка

10:48 29/09/2016 Центробанк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) АО КБ «РосинтерБанк», говорится в материалах суда.
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