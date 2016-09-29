ЦБ РФ подал в суд заявление о банкротстве московского РосинтерБанка
Контекст
МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) АО КБ «РосинтерБанк», говорится в материалах суда.
Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.
Временные администрации по управлению КБ «РосинтерБанк», назначенные приказами Банка России от 15 сентября и 19 сентября, столкнулись с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы банка, сообщил в сентябре регулятор.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками РосинтерБанка противоправных действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Ранее регулятор лишил эту кредитную организацию лицензии на осуществление банковских операций.
Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
По информации регулятора, РосинтерБанк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала), отметил ЦБ РФ.
По величине активов на 1 сентября РосинтерБанк занимал 68-ое место в банковской системе РФ.