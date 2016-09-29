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Арбитражная практика

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Производство по заявлению о банкротстве "дочки" СГК прекращено

Контекст
Теги: Банкротство, Стройгазконсалтинг, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
17:25 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению ООО «Баргузин–Инвест» о признании банкротом ЗАО «Спецэнерготранс», дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» — строительной компании «Стройгазконсалтинг» (СГК), говорится в материалах дела.

Первоначально данное заявление подавала компания Rumar assets inc., однако впоследствии она переуступила свои требования ООО «Баргузин-Инвест». «Представитель заявителя представил письменный отказ от заявления», — отмечается в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2015 года оставил без рассмотрения аналогичное заявление Банка Москвы и прекратил производство по делу о банкротстве. Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа поддержали определение первой инстанции.

Суды установили, что Банк Москвы реализовал свое право на обращение за судебной защитой в исковом порядке и в производстве арбитражного суда имеется нерассмотренный спор между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, отмечается в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Банка Москвы о взыскании около 3 миллиардов рублей со «Спецэнерготранса». Банк просил досрочно погасить задолженность по двум договорам поручительства — от 27 декабря 2013 года и от 30 декабря 2013 года, заключенным в обеспечение обязательств другой «дочки» СГК — ООО «Газтехлизинг» — по кредитам, выданным банком. В свою очередь «Спецэнерготранс» заявил встречный иск о признании недействительным досрочного истребования Банком Москвы кредитов, суд производство по нему также прекратил.

В 2015 году крупные иски к СГК и связанным с ним фирмам, помимо Банка Москвы, подали Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК «Открытие». Суммарные требования кредитных организаций превышают 30 миллиардов рублей. В то же время первый зампред Сбербанка Максим Полетаев ранее сообщал о решении этого банка реструктурировать задолженность СГК.

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Производство по заявлению о банкротстве "дочки" СГК прекращено

17:25 29/09/2016 Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению ООО «Баргузин–Инвест» о признании банкротом ЗАО «Спецэнерготранс», дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» — строительной компании «Стройгазконсалтинг» (СГК), говорится в материалах дела.
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