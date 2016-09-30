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ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций

Теги: Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
12:25 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Центробанк (ЦБ) РФ утвердил список системно значимых кредитных организаций, в который вошли десять банков, говорится в сообщении регулятора.

Согласно списку ЦБ, значимыми кредитными организациями являются: ЮниКредит, ГПБ, ВТБ, "Альфа-банк", Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, "Промсвязьбанк", "Райффайзенбанк" и "Россельхозбанк".

Обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2015 году не изменился, отмечает ЦБ. На долю этих кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора, говорится в сообщении.

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ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций

12:25 30/09/2016 Центробанк (ЦБ) РФ утвердил список системно значимых кредитных организаций, в который вошли десять банков, говорится в сообщении регулятора.
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