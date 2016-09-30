Самарская фирма обжаловала взыскание $2,9 млн по иску украинского авиазавода

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18:23 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. ОАО "Авиакор — авиационный завод" подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании в пользу Государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК "Укроборонпром", 2,9 миллиона долларов вознаграждения (роялти) за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов, говорится в материалах суда.

Самарская фирма обжаловала в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 4 июля. Как ранее сообщили РАПСИ в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы украинского предприятия, тогда суд удовлетворил заявление о взыскании вознаграждения.

По словам руководителя московского офиса юрфирмы Владимира Захарова, ввиду отсутствия обширной практики рассмотрения подобных споров российскими судами, борьба за то, чтобы убедить судей в правоте клиента, была достаточно длительной и сложной. "Судебное заседание являлось закрытым ввиду того, что предмет разбирательства напрямую связан с коммерческой тайной сторон, участвующих в деле", — отметил он.

Ранее ГП "Антонов" подало заявление в арбитражный суд Воронежской области о взыскании с ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 146,4 миллиона рублей долга.

Заявитель просит суд взыскать задолженность в виде роялти по лицензионному договору. На сайте ответчика говорится, что он выпускает самолеты ИЛ-96, АН-148, а также агрегаты для SSJ-100 и военно-транспортные самолетов Ил-76МД90А.