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Арбитражная практика

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Петербургская фирма подала заявление о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина

Контекст
Теги: Банкротство, Мошенничество, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Андрей Аршавин, Санкт-Петербург, Россия
17:20 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. ООО «Трио» подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, говорится в определении суда.

Кроме того, суд рассмотрит 13 октября заявление Сбербанка о признании банкротом Тиньгаева.

Дело слушается повторно. Арбитражный суд Северо-Западного округа 26 августа удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка, обязав первую инстанцию вновь рассмотреть его заявление о признании банкротом Тиньгаева. Банк обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 16 февраля.

Суд тогда признал заявление банка необоснованным. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 18 мая оставил определение первой инстанции без изменения. Также суд в июле оставил без рассмотрения заявление ПАО АКБ «Финансово-Промышленный банк» о банкротстве Тиньгаева.

Суд по заявлению Сбербанка 11 апреля ввел процедуру наблюдения в ООО «БалтАвтоТрейд Ф», входящего в группу «БалтАвтоТрейд» Тиньгаева.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу 14 марта РАПСИ сообщили, что Дзержинский районный суд заключил под стражу генерального директора ООО «БалтАвтоТрейд» Тиньгаева. Пока, как сообщила пресс-служба СК, в материалах дела два эпизода.

Тиньгаев является владельцем дилерских центров BMW и Volkswagen, а также сети магазинов строительных товаров и сети авторемонтных мастерских.

По версии следствия, в октябре 2008 года Тиньгаев заключил с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов. Однако денежные средства в счет их оплаты не перечислил, причинив ущерб компании «БМВ Русланд Трейдинг», говорится в сообщении.

Как сообщил СК, с декабря 2011 года по май 2012 года Тиньгаев, являясь соучредителем ЗАО «Автодор Экспресс», предоставил в Колпинское отделение Сбербанка ложный договор поручительства с бывшим футболистом ФК «Зенит» Андреем Аршавиным, получив льготные условия кредитования, а именно сниженную процентную ставку 10,5 процентов годовых. Этим он причинил кредитору ущерб не менее 6 миллионов рублей.

Следствием назначен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие. Как сообщает СК РФ, в течение нескольких лет Тиньгаев находился в розыске. После его задержания ему было предъявлено обвинение.

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Петербургская фирма подала заявление о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина

17:20 30/09/2016 ООО «Трио» подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, говорится в определении суда.
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