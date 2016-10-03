Суд удовлетворил иск экспортера бумаги к лагерю на Сямозере на 1,8 млн руб

09:56 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Республики Карелия удовлетворил заявление крупнейшего в РФ экспортера газетной бумаги ООО «Карелия Палп» о взыскании 1,84 миллиона рублей с лагеря «Парк-Отель «Сямозеро», организовавшего поход в результате которого погибло 14 детей, говорится в решении суда.

В судах находятся на рассмотрении ряд исков компания к ООО «Парк-Отель «Сямозеро». В частности, ОАО «Лесная сказка» подало несколько исков о взыскании с ООО задолженности по договору аренды недвижимого имущества.

Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» 18 июня отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь «Парк-отель Сямозеро» закрыт.