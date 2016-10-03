Размер обязательств ПЧРБ Банка превышает на 27 млрд руб стоимость его активов

РАПСИ

14:08 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Размер обязательств Первого чешско-российского банка (ПЧРБ Банк), входившего в топ-150 российских кредитных организаций, превышает на 27,6 миллиарда рублей стоимость его активов, сообщил на заседании Арбитражного суда Москвы представитель временной администрации банка.

Суд 21 сентября по заявлению Центробанка (ЦБ) России признал ПЧРБ Банк несостоятельным. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПЧРБ Банка 1 июля. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Как указал регулятор, при неудовлетворительном качестве активов ПЧРБ Банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска в соответствии с требованием надзорного органа привела к полной потере собственных средств (капитала) банка. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам этого московского банка могут составить около 17,4 миллиарда рублей, сообщило ранее АСВ.

По величине активов ПЧРБ Банк на 1 июня занимал 126-ое место в банковской системе России.