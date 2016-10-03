Впервые выиграно дело по защите публичных интересов РФ в сфере гособоронзаказа

20:00 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ впервые выиграла в арбитражном суде дело в сфере гособоронзаказа, в котором на практике реализованы полномочия ведомства по защите публичных интересов РФ, говорится в сообщении антимонопольного органа.

Столичный арбитраж удовлетворил заявление ФАС России о взыскании с ОАО «НПК «НИИДАР» в доход федерального бюджета сумму причиненного РФ ущерба в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа в размере 21,2 миллиона рублей.

Кроме того, Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы ОАО «Муромтепловоз» о взыскании с ФАС России убытков в размере 216,4 миллиона рублей. Исковые требования заявителя к ФАС России были мотивированы тем, что ОАО «Муромтепловоз» в связи с нахождением в реестре недобросовестных поставщиков не имело возможности заключить государственные контракты с Министерством обороны РФ и понесло убытки в форме упущенной выгоды на сумму 216,4 миллиона рублей. Отказывая в удовлетворении исковых требований, Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд согласились с позицией ФАС России и указали на отсутствие со стороны уполномоченного органа факта совершения противоправных действий. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решений, вынесенных судами нижестоящих инстанций.