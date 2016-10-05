Суд взыскал с "Татфондбанка" более 15 млрд руб в пользу банка "Советский"

16:41 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт – РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление бывшего бенефициара АО «Банк «Советский» Александра Теплякова о взыскании с ПАО «Татфондбанк» более 15,1 миллиарда рублей в пользу банка «Советский», говорится в решении суда.

Признаны недействительными взаимосвязанные сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между банком «Советский» (кредитор) и «Татфондбанком» (заемщик). Также суд решил применить последствия недействительности сделки по предоставлению кредита в размере 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, с «Татфондбанка» в пользу банка «Советский» взыскано 14,8 миллиарда рублей долга и 393,9 миллиона рублей процентов за пользование денежными средствами.

Ранее Совет директоров Банка России выбрал «Татфондбанк» в качестве инвестора банка «Советский». ПАО «Татфондбанк» 16 марта приобрело пакет обыкновенных акций «Советского», составляющий 99,999% его уставного капитала. Процедура покупки акций была осуществлена в соответствии с планом санации банка.

Банк «Советский» был основан в 1990 году.