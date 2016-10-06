Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
06/10/2016 10:38
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд рассмотрит иск ФСИН к подрядчику строительства "Кресты-2" на 1,1 млрд руб

Контекст
Теги: ФСИН РФ, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
09:00 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил на 23 ноября предварительные слушания по иску УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании 1,1 миллиарда рублей с АО «Генеральная строительная корпорация», которое ведет строительство СИЗО «Кресты-2», говорится в определении суда.

Истец хочет взыскать с ответчика неосновательное обогащение по государственному контракту N130 от 14 июля 2007 года.

Строительство самого крупного в России и Европе изолятора, рассчитанного на 4 тысячи мест, ведется в Колпино с 2007 года. Объект насчитывает более 20 зданий и сооружений, которые располагаются на площади 35 гектаров.

Заместитель начальника ФСИН России Николай Криволапов в июле 2010 года сообщил, что стоимость проекта составляет 16 миллиардов рублей.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд рассмотрит иск ФСИН к подрядчику строительства "Кресты-2" на 1,1 млрд руб

09:00 06/10/2016 Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил на 23 ноября предварительные слушания по иску УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании 1,1 миллиарда рублей с АО «Генеральная строительная корпорация», которое ведет строительство СИЗО «Кресты-2», говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Несогласие на согласие. "Законотворчество. Исторические хроники РАПСИ"

10:00 06/10/2016 Алла Амелина, в рубрике "Законотворчество. Исторические хроники РАПСИ", рассказывает о том, как депутаты Госдумы РФ первого созыва рассматривали заявление "Об укреплении гражданского мира и политической стабильности в стране".

Суд продлил арест обвиняемым в хищениях на космодроме Восточный до 12 января

09:52 06/10/2016 Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске продлил до 12 января 2017 года арест четырем руководителям "Дальспецстроя", обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении и растрате 5,2 миллиарда рублей при строительстве космодрома "Восточный", сообщила в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.

Суд рассмотрит иск ФСИН к подрядчику строительства "Кресты-2" на 1,1 млрд руб

09:00 06/10/2016 Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил на 23 ноября предварительные слушания по иску УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании 1,1 миллиарда рублей с АО «Генеральная строительная корпорация», которое ведет строительство СИЗО «Кресты-2», говорится в определении суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера