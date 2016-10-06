Суд рассмотрит иск ФСИН к подрядчику строительства "Кресты-2" на 1,1 млрд руб

09:00 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил на 23 ноября предварительные слушания по иску УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании 1,1 миллиарда рублей с АО «Генеральная строительная корпорация», которое ведет строительство СИЗО «Кресты-2», говорится в определении суда.

Истец хочет взыскать с ответчика неосновательное обогащение по государственному контракту N130 от 14 июля 2007 года.

Строительство самого крупного в России и Европе изолятора, рассчитанного на 4 тысячи мест, ведется в Колпино с 2007 года. Объект насчитывает более 20 зданий и сооружений, которые располагаются на площади 35 гектаров.

Заместитель начальника ФСИН России Николай Криволапов в июле 2010 года сообщил, что стоимость проекта составляет 16 миллиардов рублей.