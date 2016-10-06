Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
06/10/2016 16:38
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

"Татфондбанк" обжалует взыскание более 15 млрд руб в пользу банка "Советский"

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
14:05 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт – РАПСИ. ПАО «Татфондбанк» обжалует в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании с него более 15,1 миллиарда рублей в пользу АО «Банк «Советский», говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее суд по иску бывшего бенефициара банка «Советский» Александра Теплякова взыскал с «Татфондбанка» в пользу «Советского» 14,8 миллиарда рублей долга и 393,9 миллиона рублей процентов за пользование денежными средствами. Признаны недействительными взаимосвязанные сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между банком «Советский» (кредитор) и «Татфондбанком» (заемщик). Также суд решил применить последствия недействительности сделки по предоставлению кредита в размере 14,8 миллиарда рублей.

По информации «Татфондбанка», иск о признании сделки недействительной был подан бывшими акционерами банка «Советский», которые после проведения процедуры санации сохранили за собой незначительную долю в уставном капитале банка (в размере 1 рубля от уставного капитала). «ПАО «Татфондбанк» владеет 99,99999% акций банка «Советский» и является заинтересованной стороной по одобрению сделок. Механизм всех необходимых корпоративных процедур для проведения требуемых одобрений запущен в соответствующие законодательству сроки», - говорится в сообщении банка.

«Заключенная между ПАО «Татфондбанк» и АО Банк «Советский» сделка на рынке межбанковского кредитования соответствует всем требованиям действующего законодательства, она проведена на полностью рыночных условиях и исключает возникновение каких-либо убытков на стороне АО Банк «Советский» и убытков акционерам Татфондбанка», - отметил банк. В сообщении говорится, что «рисков ликвидности в рамках данного иска «Татфондбанк» и его дочерний банк «Советский» не несут, так как средства в любом случае остаются в рамках группы».

«Возникновение данного иска – следствие попыток бывших акционеров АО Банк «Советский», доведших кредитную организацию до санационного состояния, помешать банку-санатору реализовывать утвержденный ЦБ РФ План финансового оздоровления кредитной организации и проводить планомерную работу по выявлению злоупотреблений бывшими собственниками», - заявил «Татфондбанк».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

"Татфондбанк" обжалует взыскание более 15 млрд руб в пользу банка "Советский"

14:05 06/10/2016 ПАО «Татфондбанк» обжалует в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании с него более 15,1 миллиарда рублей в пользу АО «Банк «Советский», говорится в сообщении пресс-службы банка.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан - Путин

15:43 06/10/2016 Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям, заявил, по информации пресс-службы президента РФ, на совещании глава государства Владимир Путин.

Слушания по делу студентки Карауловой продолжатся 10 октября

16:00 06/10/2016 Московский окружной военный суд 10 октября продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Международный суд ООН отказал Маршалловым островам по иску к ядерным державам

13:51 06/10/2016 Международный суд ООН отказался рассмотреть по существу иск Республики Маршалловы Острова против Великобритании, Индии и Пакистана, которые, по мнению государства-заявителя, не выполняют свои обязательств по ядерному разоружению.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера