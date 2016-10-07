Экс-глава авиакомпании "Полет" задолжал структуре Сбербанка 353 млн руб - суд

09:01 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление АО «Сбербанк Лизинг» о включении долга перед ним в размере около 353 миллионов рублей в реестр требований кредиторов владельца местной авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова, находящегося в процедуре банкротства, говорится в определении суда.

Суд 26 апреля по заявлению Россельхозбанка ввел в отношении индивидуального предпринимателя Карпова процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утвержден Сергей Богай. Долг Карпова перед заявителем составил 209 миллионов рублей.

Базировавшаяся в Воронеже и позиционировавшая себя как первая частная авиакомпания России «Полет» прекратила свою деятельность в декабре 2014 года. Основателем и владельцем созданной в 1988 году авиакомпании был Анатолий Карпов.