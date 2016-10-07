Кредиторы Союза кинематографистов Петербурга просят отстранить управляющего

09:33 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Представитель собрания кредиторов Общественной организации «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга» подал заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти об отстранении Александра Шалыго от должности конкурсного управляющего союза, говорится в определении суда.

Заявление будет рассмотрено судом 3 ноября.

В частности, заявитель просит признать незаконными действия Шалыго по предоставлению неполной и недостоверной информации о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства.

Также заявитель указал на незаконные действия управляющего по оплате за счет конкурсной массы услуг привлеченного специалиста по проведению аудита (анализа) и по использованию кассы в процедуре конкурсного производства.

В заявлении содержится требование об утверждении конкурсным управляющим союза кинематографистов Дениса Панченко, ранее занимавшего должность временного управляющего организации.

Суд в конце августа отказал в удовлетворении ходатайства Союза кинематографистов РФ о прекращении производства по делу о банкротстве Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Союз кинематографистов России сообщил о погашении задолженности перед пятью кредиторами должника в размере 19,1 миллиона рублей. Однако суд отметил, что в реестр требований кредиторов должника также включены требования иных кредиторов.

Арбитраж 21 апреля признал Союз кинематографистов Санкт-Петербурга банкротом. Заявление о банкротстве было направлено в суд автономной некоммерческой организацией «Институт управленческого консультирования».

Временный управляющий должника Панченко ранее представил в суд анализ финансового состояния союза кинематографистов, заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства, а также об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства. Также управляющий установил отсутствие оснований для введения иных процедур банкротства, позволяющих восстановить платежеспособность должника. По мнению Панченко, источником возмещения расходов по делу о банкротстве и выплаты вознаграждения арбитражным управляющим могут быть средства, полученные от реализации принадлежащего должнику имущества.

В определении говорится, что решением суда от 12 сентября 2013 года с «Дома творчества кинематографистов «Репино» (а при недостаточности денежных средств учреждения с Союза кинематографистов Санкт-Петербурга) в пользу заявителя было взыскано 3,6 миллиона рублей долга и 1,8 миллиона рублей процентов за пользование займом.

В материалы дела представлено постановление УФССП России по Санкт-Петербургу Кронштадтского районного отдела об окончании исполнительного производства, свидетельствующее об отсутствии у Дома творчества кинематографистов «Репино» имущества, на которое может быть обращено взыскание, сообщил арбитраж.

Городской союз вошел отделением в Союз кинематографистов РФ.