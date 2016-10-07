Экс-акционер банка "Российский кредит" Сергеев подал иск к АСВ

10:40 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Бывший акционер банка «Российский кредит» Владимир Сергеев подал заявление в Арбитражный суд Москвы к Агентству по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка, говорится в материал суда.

Предмет спора не указан, в качестве третьих лиц по спору указаны Банк России и бизнесмен Владимир Мотылев.

Арбитражный суд Московского округа в августе оставил в силе судебные акты об отказе Сергееву в иске о незаконности приказа Центробанка РФ об отзыве у банка «Российский кредит» лицензии.

В ходе заседания первой инстанции представитель Сергеева заявил, что банк выполнял все предписания, которые были вынесены ЦБ РФ в отношении банка «Российский кредит», кроме последнего, которое было вынесено 22 июля 2015 года. Представитель напомнил, что лицензия была отозвана у банка 24 июля 2015 года.

Банка России возражал против удовлетворения иска, отметив, что закон не связывает исполнение предписаний с отзывом лицензии. Лицензия была отозвана, в том числе, в связи с неоднократным применением в отношении банка мер воздействия. В частности, в отношении банка было вынесено 10 предписаний, указал представитель регулятора.

Арбитраж поддержал позицию Банка России, а также указал, что истец не исполнил требование предписания от 22 июля 2015 года, а именно в установленный Банком России срок (до 15 часов 23 июля 2015 года) не представил скорректированную отчетность, отражающую полную утрату собственных средств (капитала).

Суд 6 октября 2015 года признал банкротом банк «Российский кредит». Как сообщил в суде представитель ЦБ РФ, обязательства «Российского кредита» превышают его активы на 111 миллиардов рублей. Банк

Банк «Российский кредит», по данным РИА Рейтинг, на начало 2015 года занимал 47-е место среди российских банков по величине активов.