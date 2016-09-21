АСВ выставило на торги имущество банка "Российский кредит"

11:53 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги несколько зданий, нежилых помещений и ценные бумаги, принадлежащие банку "Российский кредит", говорится в сообщении агентства.

Торги будут проведены 7 ноября на электронной площадке ООО "Центр реализации". Всего выставлено 1871 лот, отмечает АСВ.

Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал банкротом банк "Российский кредит". Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили в силе решение о признании банка банкротом. Верховный суд РФ также отказал бывшему председателю совета директоров банка Анатолию Мотылеву в пересмотре судебных актов о банкротстве.

В отношении кредитной организации, у которой с 24 июля 2015 года была отозвана лицензия, было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждено АСВ. Как сообщил в суде представитель ЦБ РФ, обязательства "Российского кредита" превышают его активы на 111 миллиардов рублей.

Банк "Российский кредит", по данным РИА Рейтинг, на начало 2015 года занимал 47-е место среди российских банков по величине активов.