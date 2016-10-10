Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-подрядчика строительства "Зенит-арены"

09:34 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 8 декабря рассмотрение обоснованности заявления ООО «Рубеж» о признании банкротом ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб», которое ранее являлось подрядчиком строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, говорится в определении суда.

Суд 16 августа прекратил производство по заявлению ОАО «Ленстройдеталь» о признании банкротом «Трансстрой-СПб». Производство по делу было прекращено в связи с оплатой ООО долга перед заявителем, который составлял 6 миллионов рублей.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ.

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.