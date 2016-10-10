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Арбитражная практика

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ЦБ РФ сообщил о признаках вывода активов из "Альта-Банка"

Контекст
Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
18:14 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Временная администрация по управлению "Альта-Банком" в ходе проведения обследования финансового состояния выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов на 0,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка России признал банкротом "Альта-Банк" в апреле. Суд открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на один год, функции конкурсного управляющего возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В суде первой инстанции представитель Банка России отметил, что размер имущества банка составляет 5,038 миллиарда рублей, в то время как размер обязательств 5,5 миллиарда рублей. Представитель временной администрации заявил, что при проведении анализа были доформированы резервы по кредитам. Сделки по выводу активов обнаружены не были, отметил представитель.

В свою очередь представитель акционеров "Альта-Банка" сообщил, что они не согласны с размером активов, который указал ЦБ РФ и временная администрация. Их выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Так, на момент отзыва лицензии у банка размер активов составлял 7,708 миллиарда рублей.

АСВ в феврале сообщило о начале выплат вкладчикам лишившегося лицензии "Альта-банка", размер которого составит около 815 миллионов рублей. Выплата страхового возмещения начнется 19 февраля и будет осуществляться в течение года через Россельхозбанк.

Банк России 8 февраля отозвал лицензию у "Альта-банка" в связи с его неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Согласно данным ЦБ, на 1 января 2016 года банк занимал 186-е место в банковской системе РФ по величине активов.

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ЦБ РФ сообщил о признаках вывода активов из "Альта-Банка"

18:14 10/10/2016 Временная администрация по управлению "Альта-Банком" в ходе проведения обследования финансового состояния выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов на 0,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.
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