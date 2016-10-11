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Арбитражная практика

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Заявление ЦБ о ликвидации "ГРиС-Банка" отложено на декабрь

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд Ставропольского края, Ставропольский край, Россия
13:16 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт ─ РАПСИ. Арбитражный суд Ставропольского края отложил на 8 декабря рассмотрение заявления Центробнака (ЦБ) в лице регионального отделения о ликвидации КБ «ГРиС-Банк», сообщили РАПСИ в суде.

Центробанк России 18 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «ГРиС-Банка» (Пятигорск). ЦБ РФ выявил в ГРиС-Банке нарушения требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ООО КБ «ГРиС-Банк» размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган», — сообщил в августе регулятор.

По величине активов КБ «ГРиС-Банк» на 1 августа занимал 615-ое место в банковской системе РФ.

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Заявление ЦБ о ликвидации "ГРиС-Банка" отложено на декабрь

13:16 11/10/2016 Арбитражный суд Ставропольского края отложил на 8 декабря рассмотрение заявления Центробнака в лице регионального отделения о ликвидации КБ «ГРиС-Банк».
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