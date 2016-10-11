Арбитраж зарегистрировал иск к ФК "Ростов" на $123 тыс

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19:59 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Ростовской области проведет 1 ноября предварительные слушания по заявлению футбольного агента Сергея Базанова о взыскании с ФК «Ростов» 123 тысяч долларов, говорится в материалах дела.

По данным СМИ, Базанов требует невыплаченное агентское вознаграждение. Подробности спора в картотеке арбитражных дел не отражены.

Суд в мае прекратил производство по заявлению ООО «Агрофест-Дон» о признании ФК «Ростов» банкротом. Ранее компания «Агрофест-Дон» подала в суд ходатайство об отказе от заявления о банкротстве клуба. В заявлении «Агрофест-Дон» ссылалась на долг футбольного клуба перед ней в размере 44 миллионов рублей и просила утвердить временным управляющим ФК Елену Клинк из саморегулируемой организации «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В 2015 году суд утвердил несколько мировых соглашений компании «Агрофест-Дон» с ФК «Ростов», которая ранее являлась спонсором клуба. Соглашения предусматривали погашение клубом долга перед заявителем в размере нескольких десятков миллионов рублей до 1 декабря 2015 года.