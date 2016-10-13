Суд по иску фирмы взыскал с учредителя брянского СМИ 2,1 млн руб убытков
МОСКВА, 13 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Брянской области удовлетворил заявление ООО "Фазис-Брянск" о взыскании с учредителя интернет-портала - сетевого издания "БрянскТoday" Дмитрия Толочко убытков в виде упущенной выгоды в размере 2,1 миллиона рублей, говорится в решении суда.
Также признаны недостоверными и несоответствующими действительности сведения, опубликованные 20 апреля в издании "БрянскТoday" в статье "В Брянске "Роснефть" теряет передовые позиции?".
Суд обязал учредителя издания в десятидневный срок с даты вступления в законную силу решения суда опубликовать на интернет-портале "БрянскТoday" резолютивную часть решения арбитражного суда под заголовком "Опровержение".
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.