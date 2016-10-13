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Арбитражная практика

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Суд по иску фирмы взыскал с учредителя брянского СМИ 2,1 млн руб убытков

Контекст
Теги: СМИ, Взыскание задолженности, Арбитражный суд Брянской области, Роснефть, Брянская область, Россия
13:34 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Брянской области удовлетворил заявление ООО "Фазис-Брянск" о взыскании с учредителя интернет-портала - сетевого издания "БрянскТoday" Дмитрия Толочко убытков в виде упущенной выгоды в размере 2,1 миллиона рублей, говорится в решении суда.

Также признаны недостоверными и несоответствующими действительности сведения, опубликованные 20 апреля в издании "БрянскТoday" в статье "В Брянске "Роснефть" теряет передовые позиции?".

Суд обязал учредителя издания в десятидневный срок с даты вступления в законную силу решения суда опубликовать на интернет-портале "БрянскТoday" резолютивную часть решения арбитражного суда под заголовком "Опровержение".

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

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Суд по иску фирмы взыскал с учредителя брянского СМИ 2,1 млн руб убытков

13:34 13/10/2016 Арбитражный суд Брянской области удовлетворил заявление ООО "Фазис-Брянск" о взыскании с учредителя интернет-портала - сетевого издания "БрянскТoday" Дмитрия Толочко убытков в виде упущенной выгоды в размере 2,1 миллиона рублей, говорится в решении суда.
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