Арбитраж подтвердил законность штрафа УФАС для "Мосэнергосбыта" за рекламу

12:56 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления подмосковного УФАС о наложении на ОАО "Мосэнергосбыт" штрафа в размере 100 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе, говорится в сообщении антимонопольного органа.

"Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе по факту распространения в городе Менделеево Московской области на платежном документе за электроэнергию рекламы, в которой предлагалось произвести установку двух счетчиков учета горячей и холодной воды "под ключ" за 3 600 рублей", - отмечается в сообщении.

Ведомство установило, что в рекламе отсутствуют все условия, при которых стоимость установки счетчиков учета горячей и холодной воды составит 3,6 тысячи рублей. Это, подчеркивает служба, приводит к искажению смысла информации, вводит в заблуждение потребителей рекламы, а также не позволяет в полной мере оценить приемлемость условий предполагаемой услуги.

"Согласно акту сдачи-приема выполненных работ по клиентскому договору стоимость оказанных услуг составила 5 600 рублей. Таким образом, в рассматриваемой рекламе отсутствовала часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы, что является нарушением части 7 статьи 5 Закона о рекламе", - подчеркивает антимонопольный орган.

В результате УФАС вынесло постановление о привлечении ОАО "Мосэнергосбыт" к административной ответственности в виде назначения штрафа. Компания попыталась оспорить выводы УФАС в арбитраже, однако суд подтвердил позицию ведомства.