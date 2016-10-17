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Арбитражная практика

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Арбитраж подтвердил законность штрафа УФАС для "Мосэнергосбыта" за рекламу

Контекст
Теги: Антимонопольное право, Взыскание задолженности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Мосэнерго, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:56 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления подмосковного УФАС о наложении на ОАО "Мосэнергосбыт" штрафа в размере 100 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе, говорится в сообщении антимонопольного органа. 

"Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе по факту распространения в городе Менделеево Московской области на платежном документе за электроэнергию рекламы, в которой предлагалось произвести установку двух счетчиков учета горячей и холодной воды "под ключ" за 3 600 рублей", - отмечается в сообщении.

Ведомство установило, что в рекламе отсутствуют все условия, при которых стоимость установки счетчиков учета горячей и холодной воды составит 3,6 тысячи рублей. Это, подчеркивает служба, приводит к искажению смысла информации, вводит в заблуждение потребителей рекламы, а также не позволяет в полной мере оценить приемлемость условий предполагаемой услуги.

"Согласно акту сдачи-приема выполненных работ по клиентскому договору стоимость оказанных услуг составила 5 600 рублей. Таким образом, в рассматриваемой рекламе отсутствовала часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы, что является нарушением части 7 статьи 5 Закона о рекламе", - подчеркивает антимонопольный орган. 

В результате УФАС вынесло постановление о привлечении ОАО "Мосэнергосбыт" к административной ответственности в виде назначения штрафа. Компания попыталась оспорить выводы УФАС в арбитраже, однако суд подтвердил позицию ведомства. 

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Арбитраж подтвердил законность штрафа УФАС для "Мосэнергосбыта" за рекламу

12:56 17/10/2016 Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления подмосковного УФАС о наложении на ОАО "Мосэнергосбыт" штрафа в размере 100 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе, говорится в сообщении антимонопольного органа.
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