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Арбитражная практика

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Google подала кассацию на решение об отказе в иске к ФАС

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд Московского округа, Google, Москва, Россия
15:27 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Американская компания Google подала кассационную жалобу на отказ нижестоящих судов признать недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили РАПСИ в Арбитражном суде Московского округа.

Арбитражный суд Москвы 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

Дело слушалось в закрытом режиме. В начале августа ФАС сообщила, что назначила компании административный штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение административного законодательства. Штраф компания должна оплатить в течение 60 дней. Google оспорила штраф в суде.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако накануне стало известно, что стороны не смогли договориться.

Ведомство 18 сентября 2015 года признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорилось в сообщении антимонопольщиков.

ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс».

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Google подала кассацию на решение об отказе в иске к ФАС

15:27 19/10/2016 Американская компания Google подала кассационную жалобу на отказ нижестоящих судов признать недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили РАПСИ в Арбитражном суде Московского округа.
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