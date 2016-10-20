Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
20/10/2016 17:26
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Апелляция Тельмана Исмаилова по делу о его банкротстве отклонена

Сюжет: Банкротство Тельмана Исмаилова
Контекст
Теги: Банкротство, Десятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
11:25 20/10/2016



МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в материалах суда.

Тем самым суд отклонил апелляцию Исмаилова. Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка (прежнее название Банк Москвы) ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Также суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.

Финансовым управляющим Исмаилова суд назначил Алексея Грудцина. На 15 декабря суд назначил рассмотрение дела о банкротстве Исмаилова по существу.

Требование банка к Исмаилову основано на кредитных договорах, которые были заключены с компаниями, в частности, с ООО "Руслайн 2000". Исмаилов является поручителем по этим кредитным договорам. До сих пор денежные средства не возвращены, отметил представитель банка. Решения о взыскании денежных средств вступили в законную силу.

Представитель Исмаилова возражал против удовлетворения заявления банка. Также представитель отметил, что у Исмаилова нет источников дохода.

В определении же суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, однозначно свидетельствующие о невозможности исполнения Исмаиловым обязательств в порядке реструктуризации долга. Сведений о доходах должника представителем заявителя не представлено. Также в судебном акте отмечается, что в ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет дополнительные возможности для оценки имущественного состояния должника, поиска и выявления источников доходов должника с целью оптимизации условий погашения задолженности.

Как сообщалось ранее, первоначально банк подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, однако в ходе рассмотрения дела стало известно, что Исмаилов сменил место регистрации и заявление должен рассматривать областной арбитраж.

В то же время в Арбитражный суд Московской области подал заявление о банкротстве Исмаилова гражданин Зубков. Суд 21 декабря 2015 года по заявлению Зубкова, которому Исмаилов задолжал 15 миллионов рублей, признал последнего банкротом и ввел в отношении него на полгода процедуру реализации имущества.

Однако 18 марта Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова. Суд тогда удовлетворил жалобу Банка Москвы. По мнению апелляции, заявитель не подтвердил наличие у должника долга в размере 15 миллионов рублей, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства предоставления Зубковым денежных средств Исмаилову.

Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ оставил без изменения определение апелляции. Кроме того, 8 сентября суд оставил без рассмотрения заявление Исмаилова о собственном банкротстве.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Апелляция Тельмана Исмаилова по делу о его банкротстве отклонена

11:25 20/10/2016 Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Мужчины, пытавшиеся пресечь границу с Карауловой, приговорены к реальным срокам

15:14 20/10/2016 Мужчины, пытавшиеся пересечь сирийско-турецкую границу вместе со студенткой МГУ Варварой Карауловой (Александрой Ивановой), были приговорены к реальным срокам, об этом стало известно в ходе слушаний дела Карауловой в Московском окружном военном суде, передает корреспондент РАПСИ.

Предполагаемый захватчик заложников в "Ситибанке" останется под арестом

14:59 20/10/2016 Пресненский суд Москвы до 24 ноября продлил срок содержания под стражей в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Закон о правительстве как плод компромисса. "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 20/10/2016 В это трудно поверить, но до конца 1997 года федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" не существовало — несмотря на то, что проект его был внесен еще в первую Госдуму РФ. И работало наше правительство несколько лет безо всякой законодательной основы. Точнее, до принятия нового закона действовал Закон РФ "О Совете Министров - Правительстве РФ" 1992 года, в части, не противоречащей новой Конституции.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера