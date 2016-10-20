Апелляция Тельмана Исмаилова по делу о его банкротстве отклонена

11:25 20/10/2016





МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в материалах суда.

Тем самым суд отклонил апелляцию Исмаилова. Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка (прежнее название Банк Москвы) ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Также суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.

Финансовым управляющим Исмаилова суд назначил Алексея Грудцина. На 15 декабря суд назначил рассмотрение дела о банкротстве Исмаилова по существу.

Требование банка к Исмаилову основано на кредитных договорах, которые были заключены с компаниями, в частности, с ООО "Руслайн 2000". Исмаилов является поручителем по этим кредитным договорам. До сих пор денежные средства не возвращены, отметил представитель банка. Решения о взыскании денежных средств вступили в законную силу.

Представитель Исмаилова возражал против удовлетворения заявления банка. Также представитель отметил, что у Исмаилова нет источников дохода.

В определении же суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, однозначно свидетельствующие о невозможности исполнения Исмаиловым обязательств в порядке реструктуризации долга. Сведений о доходах должника представителем заявителя не представлено. Также в судебном акте отмечается, что в ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет дополнительные возможности для оценки имущественного состояния должника, поиска и выявления источников доходов должника с целью оптимизации условий погашения задолженности.

Как сообщалось ранее, первоначально банк подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, однако в ходе рассмотрения дела стало известно, что Исмаилов сменил место регистрации и заявление должен рассматривать областной арбитраж.

В то же время в Арбитражный суд Московской области подал заявление о банкротстве Исмаилова гражданин Зубков. Суд 21 декабря 2015 года по заявлению Зубкова, которому Исмаилов задолжал 15 миллионов рублей, признал последнего банкротом и ввел в отношении него на полгода процедуру реализации имущества.

Однако 18 марта Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова. Суд тогда удовлетворил жалобу Банка Москвы. По мнению апелляции, заявитель не подтвердил наличие у должника долга в размере 15 миллионов рублей, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства предоставления Зубковым денежных средств Исмаилову.

Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ оставил без изменения определение апелляции. Кроме того, 8 сентября суд оставил без рассмотрения заявление Исмаилова о собственном банкротстве.