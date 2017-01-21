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Арбитражная практика

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Иск "Победы" к ресурсу Travel.ru на 2 млн руб оставлен без движения

Контекст
Теги: Авиакомпания "Победа", Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
12:58 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения заявление ОАО «Авиакомпания «Победа» о взыскании с ресурса Travel.ru и журналиста Юрия Плохотниченко 2 миллионов рублей компенсации «за вред, причиненный распространением ложных сведений», говорится в материалах суда.

Заявление оставлено без движения в связи с тем, что не представлены доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также не доплачена госпошлина.

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление авиакомпании «Победа» о взыскании с ЗАО «ИД «Новая газета» 2 миллионов рублей. В качестве соответчика по иску проходит Анастасия Егорова. Суд возвратил заявление авиакомпании из-за того, что что к заявлению не приложены документы, подтверждающие направление иска другим участвующим в деле лицам, а также подтверждение оплаты госпошлины.

На сайте «Новой газеты» есть статья Егоровой под заголовком: «Квест «Победа». Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению». В ней, в частности, указано — «вы будете постоянно сталкиваться с нарушением ваших прав, у вас нет выбора — вы выбрали авиакомпанию «Победа»».

Авиакомпания «Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.

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Иск "Победы" к ресурсу Travel.ru на 2 млн руб оставлен без движения

12:58 20/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения заявление ОАО «Авиакомпания «Победа» о взыскании с ресурса Travel.ru и журналиста Юрия Плохотниченко 2 миллионов рублей компенсации «за вред, причиненный распространением ложных сведений», говорится в материалах суда.
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