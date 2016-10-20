Суд в Самаре подтвердил взыскание $2,9 млн по иску украинского авиазавода

flickr.com/Joe Gratz

17:26 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о взыскании в пользу Государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК "Укроборонпром", 2,9 миллиона долларов вознаграждения (роялти) с ОАО "Авиакор — авиационный завод" за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов, говорится в материалах суда.

Тем самым апелляция отклонила жалобу "Авиакор — авиационный завод". Арбитражный суд Самарской области удовлетворил 4 июля соответствующий иск ГП "Антонов", о чем ранее сообщили РАПСИ в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы украинского предприятия.

По словам руководителя московского офиса юрфирмы Владимира Захарова, из-зи отсутствия обширной практики рассмотрения подобных споров российскими судами, борьба за то, чтобы убедить судей в правоте клиента, была достаточно длительной и сложной. "Судебное заседание являлось закрытым ввиду того, что предмет разбирательства напрямую связан с коммерческой тайной сторон, участвующих в деле", — отметил он.

ГП "Антонов" также подало заявление в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 146,4 миллиона рублей долга. Этот иск арбитраж отклонил.

Заявитель просил суд взыскать задолженность в виде роялти по лицензионному договору. На сайте ответчика говорится, что он выпускает самолеты ИЛ-96, АН-148, а также агрегаты для SSJ-100 и военно-транспортные самолетов Ил-76МД90А.